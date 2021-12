An Weihnachtsabend Hirsch gewildert

Am Weihnachtsabend kurz vor 22.30 Uhr hat die Kantonspolizei Graubünden die Meldung erhalten, dass in Brusio ein gewilderter Hirsch in ein Auto verladen werde. Eine Polizeipatrouille, Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung und ein Wildhüter kontrollierten die Tatverdächtigen an ihrem Wohndomizil, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.