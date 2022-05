Aluis Candinas leitet neu die Verkehrspolizei

Der 37-jährige Aluis Candinas, Master of Law und Rechtsanwalt, wechselt von der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Kantonspolizei Graubünden. Der Bündner studierte Rechtswissenschaften an der Universität Luzern und war unter anderem als Fachspezialist beim Amt für Handelsregister und Notariate im Kanton St. Gallen tätig. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Als Staatsanwalt habe Candinas in den vergangenen sechs Jahres Verfahren in verkehrs- und kriminalpolizeilichen Sachen geleitet und eng mit der Kantonspolizei zusammengearbeitet. Am 4. Mai gab er Kommandant Walter Schlegel per Handschlag über der Korpsfahne sein Gelübde ab und wurde im Grade eines Majors in das Korps der Kantonspolizei Graubünden aufgenommen.