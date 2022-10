Alkoholisierter Autofahrer rammt Lampe und Hydrant

Am Sonntag kurz vor 4.45 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Doggilochstrasse in Klosters die Herrschaft über sein Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, war der 35-Jährige alleine in Richtung Monbiel unterwegs als er auf der rechten Strassenseite mit einem Kandelaber und anschliessend noch mit einem Hydranten kollidierte.

Er konnte selbstständig das stark beschädigte Auto verlassen und wurde nicht verletzt. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. (red)