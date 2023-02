Irrfahrt in Bever endet auf den Gleisen

Die Irrfahrt der 28-Jährigen begann gemäss ihren Aussagen am Freitag gegen 01.15 Uhr in Bever. Die Frau wollte eigentlich nach St. Moritz, aber kam irrtümlicherweise auf die Strasse in Richtung Bahnhof Spinas ab. Dieser folgte sie bis zum Ende beim Bahnhof. Auf dem Perron angelangt wollte die Frau ihr Auto anhalten. Dabei rutschte das Fahrzeug über das Perron hinaus auf die Gleise und blieb stecken. In ihrer Not alarmierte sie einen Freund, der das Auto aus der misslichen Lage befreite, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei Graubünden konnte kurz darauf die Beteiligten beim Bahnhof Spinas antreffen. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei der Frau fiel positiv aus und sie musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der ausländische Führerausweis wurde ihr aberkannt. (red)