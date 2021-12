86-Jähriger kollidiert mit Temposchild

Laut der Stadtpolizei Chur fuhr ein Autolenker am Montagmorgen über die Wiesentalstrasse in Richtung Gürtelstrasse. Kurz vor der Einmündung Wiesental-/ Gürtelstrasse kollidierte der 86-Jährige mit dem Tempo-30-Schild. Am Auto und am Schild entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (so)