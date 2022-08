80-jährige Frau nach Streifkollision verletzt

Eine 80-jährige Frau fuhr am Mittwoch kurz nach 13 Uhr mit dem Auto von der Luzisteigstrasse über die Verbindungsstrasse in Richtung Jenins. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen mit Bootsanhänger.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, brachte ein Ambulanzteam die Frau mit leichten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt die Kapo nun ab. Zudem wurde bei der Lenkerin eine Blutprobe angeordnet. (red)