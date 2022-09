77-jährige Velofahrerin bei Unfall verletzt

Kurz nach 19 Uhr am Donnerstag fuhr eine 30-jährige Autofahrerin von der Haldensteinstrasse her kommend in den Kreisel Masans in Chur. Dabei kollidierte sie laut Mitteilung mit einer 77-jährigen Radfahrerin, welche sich beim Sturz unbestimmte Verletzungen zuzog. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Stadtpolizei Chur ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)