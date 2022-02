68-Jähriger stürzt am Piz Kesch 200 Meter in den Tod

Ein Mann ist am Sonntagmorgen mit einer Gruppe eines französischen Alpenclubs von der Keschhütte zum Piz Kesch bei Bergün aufgestiegen. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, trennte er sich von der Gruppe und machte sich selbständig auf den Abstieg in Richtung Skidepot.

Dabei stürzte der 68-Jährige mehr als 200 Meter in die Tiefe. Ein Tourengänger, der sich zu diesem Zeitpunkt beim Skidepot befand, leistete Erste Hilfe. Die Ärztin der Rega konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Die Bergungsarbeiten wurden von einem Rettungsspezialisten Helikopter des SAC Bernina unterstützt. (so)