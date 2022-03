45 Kilometer auf der falschen Spur

Um 6.10 Uhr fuhr ein Autofahrer in Niederurnen, entgegen seiner Absicht nach Schänis zu gelangen, auf die Nordspur der Autobahn N3 ein. Anschliessend führte er seine Fahrt als sogenannter Geisterfahrer in Richtung Süden weiter, durch diverse Tunnels entlang der gesamten Walenseestrecke bis nach Sargans. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Dort sei der 27-Jährige auf der gewählten, jedoch falschen Fahrspur verblieben.