11'000 Franken Sachschaden: Sprayereien in Trimmis aufgeklärt

In der Zeit von Mitte Januar bis anfangs April 2022 wurden in Trimmis diverse Objekte und Immobilien durch Sprayereien beschädigt. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Umfangreiche Ermittlungen hätten die Polizei im Verlauf des ersten Halbjahres zu einem damals 17-jährigen Jugendlichen geführt, der für insgesamt 32 Sachbeschädigungen verantwortlich gewesen sei.

Der verübte Sachschaden werde auf gut 11'000 Franken geschätzt. Wie es weiter heisst, ist der Jugendliche geständig und muss sich vor der Jugendanwaltschaft Graubünden verantworten. (red)