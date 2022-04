21-Jährige wird bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitagmittag war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Ringstrasse in Chur in Richtung Masans unterwegs. Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur, hielt sie auf der Höhe Calandastrasse an, um eine Person über den Fussgängerstreifen zu lassen. Ein 35-jähriger Mann, der hinter ihr fuhr, bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem Auto heftig auf das der 21-Jährigen auf.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, wie es weiter heisst. Sie habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.