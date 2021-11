Auto stürzt den Hang hinunter

Der 71-jährige Autolenker und seine Beifahrerin fuhren von Langwies kommend in Richtung Arosa, wobei das Fahrzeug in Breitrisegg aus ungeklärten Gründen in einer Linkskurve über den rechten Strassenrand hinaus geriet. Der Personenwagen überschlug sich mehrfach und stürzt rund 100 Meter den bewaldeten Hang hinunter. Das Auto kam auf den Rädern zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten das Unfallfahrzeug aus eigener Kraft verlassen.