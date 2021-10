Kollision mit Leitplanke auf A13

Auf der A13 Höhe Domat/Ems in Richtung Chur geriet ein 22-Jähriger gegen 2.15 Uhr mit seinem Auto an den linken Fahrbahnrand. In der Folge kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug geriet dadurch ins Schleudern und es kam zu weiteren Kollisionen mit der Fahrbahntrennung. Mitten auf der Autobahn kam das Auto schliesslich zum Stillstand, so teilt es die Kantonspolizei Graubünden mit.