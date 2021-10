Autofahrer muss nach Frontalkollision in Spital gebracht werden

Am Samstag um 10.20 Uhr überquerte ein 22-jähriger Autofahrer die Grenze und fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Vicosoprano. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam er vor dem Portal einer Strassengalerie immer mehr auf die Gegenfahrbahn.

Schliesslich kollidierte er heftig mit einem entgegenkommenden Auto einer 36-Jährigen, wie es weiter heisst. Der Autofahrer sei leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital Spino gebracht worden. Beide Autos wurden stark beschädigt. (so)