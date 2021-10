Weder die Bremsen noch die Reifen waren sicher

Ein 38-jähriger Chauffeur fuhr mit einem in Italien eingelösten Anhängerzug um 7.30 Uhr auf der Autostrasse in Richtung Süden und wurde ins Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta abgeleitet, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Nebst weiteren Mängeln ist bei der Kontrolle der Fahrzeugkombination festgestellt worden, dass die Reifen am Anhänger teilweise massiv abgefahren waren.