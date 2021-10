Arbeiter in Poschiavo verschüttet

Am Montagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle in Poschiavo ein Arbeitsunfall, bei dem ein Baggerführer verschüttet wurde. Gemäss der Kantonspolizei Graubünden war der 53-Jährige auf der Baustelle an der Val Poz in einem Graben mit Baggerarbeiten beschäftigt. Um etwa 14.15 Uhr verliess er die Kabine des Baggers, um einen Behälter zu platzieren. In diesem Moment lösten sich laut Kantonspolizei aus der Wand des Grabens grössere Erdklumpen und verschütteten den Mann bis zur Brust.