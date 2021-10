Fünf Verletzte bei Streifkollision in St. Peter

In St. Peter kam es am Montagmorgen kurz nach 9.30 Uhr zu einer Streifkollision. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war eine 19-jährige Autofahrerin alleine von Chur kommend in Richtung Arosa unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte das Auto eines 58-Jährigen, der talwärts fuhr.

Der Mann und seine drei Mitfahrer wurden verletzt, darunter ein Kleinkind. Auch die 19-jährige Autofahrerin wurde verletzt. Ambulanzteams der Alpinmedic Arosa und der Rettung Chur brachten die fünf Verletzten ins Kantonsspital Graubünden.

Zwei Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden standen im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (so)