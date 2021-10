Grosser Sachschaden bei Verkehrsunfall in Chur

An der Churer Comercialstrasse kam es in der Samstagnacht zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Laut der Stadtpolizei Chur war ein 38-jähriger Autofahrer kurz nach 23 Uhr von der Raschärenstrasse herkommend auf der Comercialstrasse unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 20-Jährige mit ihrem Auto vom Areal eines Gebäudes in die Strasse einfahren. Die beiden Autos kollidierten frontal-/seitlich.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, wie es weiter heisst. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Franken. Das Auto der 20-Jährigen musste gar abgeschleppt werden. Die Stadtpolizei klärt nun ab, wie genau es zum Unfall gekommen ist. (so)