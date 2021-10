17-Jähriger verunfallt mit landwirtschaftlichem Fahrzeug

Ein 17-Jähriger fuhr am frühen Samstagmorgen mit einem Suzuki Jimny auf der Waldstrasse bei Stagias in der Surselva. Wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet, kam das landwirtschaftliche Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve über den Strassenrand hinaus. Es überschlug sich und überquerte überrollend die Strasse. Erst in einer Böschung kam es zum Stillstand.

Der 17-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie es weiter heisst. Er wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt ab, wie es genau zum Unfall gekommen ist. (so)