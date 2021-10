Frontalkollision fordert drei Verletzte

Eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Fürstentum Liechtenstein fuhr von Davos kommend über die Hauptstrasse in Richtung Frauenkirch. In einer leichten Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Auto eines 81-Jährigen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.