Auto stürzt in Domat/Ems in Bachbett

Eine 52-jährige Frau fuhr am Dienstag um 8.40 Uhr auf der Via Val in Richtung Via Sid. In der leichten Rechtskurve bei der Abzweigung zum Robinson-Spielplatz fuhr sie geradeaus, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Strassenbeschilderung, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in das dahinterliegende Bachbett. Auf der Seite liegend kam es zum Stillstand. Passanten hätten der Lenkerin geholfen, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur habe die Frau medizinisch versorgt und sie ins Kantonsspital Graubünden gebracht.