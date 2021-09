Rücksichtslose Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend um 18 Uhr meldete ein Autofahrer einen schwarzen VW Golf, der auf der Versamerstrasse von Versam in Richtung Bonaduz unterwegs war. Er habe zwei schwarze Autos, einen Skoda und einen VW Tiguan mit Zürcher Kontrollschildern, überholt. Beim zweiten der beiden Überholmanöver war auf der Gegenfahrbahn ein Rennvelofahrer in heller Kleidung unterwegs. Wie es in der Mitteilung heisst, musste dieser auf ein Kiesbett ausweichen, um sich in Sicherheit zu bringen.