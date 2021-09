Auf dem Weg zum Bahnhof ausgeraubt

Eine 17-jährige Frau war nach eigenen Aussagen auf dem Weg zum Bahnhof, als sie zwei Männern begegnete, die Schutzmasken trugen. Die Männer bedrohten die Frau mit einem Messer und drängten sie dazu, ihr Portemonnaie herauszugeben. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst, entwendeten die Täter in der Folge Bargeld und rannten in Richtung Niederurnen davon.