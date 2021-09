Unbekannte brechen in Arosa in einen Baucontainer ein

Irgendwann zwischen 15 Uhr am Samstagnachmittag und 14 Uhr am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte einen Container auf der Baustelle beim Bahntunnel Arosa gewaltsam auf. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden entwendeten die Unbekannten aus dem Container Geräte im Wert von mehr als 10’000 Franken. Zudem zapften sie Diesel von der Baustellen-Tankstelle ab. Sie dürften über die provisorische Zufahrt zur Baustelle gelangt werden, wie es in der Mitteilung heisst.