Schwerverletzter Autofahrer ist verstorben

Er fuhr zusammen mit einem 20-jährigen und einem 28-jährigen Beifahrer in der Nacht vom 18. September von Ilanz kommend in Richtung Flims. In einer lang gezogenen Rechtskurve, Höhe Anschluss Laax Süd, geriet das Auto über die Einspurstrecke und Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn, beschädigte am linken Strassenrand einen Leitpfosten und einen Holzzaun auf einer Länge von etwa 20 Meter.

Ungebremst fuhr das Fahrzeug im feuchten Wiesland parallel zu Hauptstrasse weiter in Richtung Unterführung Via Tuleu. Bei der abfallenden Böschung hob das Fahrzeug ab, flog über die Via Tuleu und prallte mit voller Wucht in die gegenüberliegende Stützmauer. Die beiden Mitfahrer verstarben noch auf der Unfallstelle. (so)