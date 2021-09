Mottbrand beschädigt Wald

Zum Mottbrand bei Stalveder ist es am Samstagnachmittag gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Gegen 15 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei die Meldung ein, dass es in einem Wald in Bivio brennt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Surses fest, dass der Brand im unwegsamen Gelände ausgebrochen war.