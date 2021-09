Lieferwagen kollidiert mit Rangierzug

Ein 44-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr am Freitag, 10 Uhr, von der Sägenstrasse herkommend auf der Segantinistrasse in Richtung Untere Plessurstrasse. Höhe Rangiergleise übersah er einen von rechts kommenden Rangierzug, welcher die Segantinistrasse überqueren wollte. Dies teilt die Stadtpolizei Chur mit. In der Folge sei es zwischen dem Lieferwagen und dem Rangierzug zu einer Kollision gekommen. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Am Lieferwagen entstand Sachschaden. Verletzt wurde jedoch niemand, wie es heisst.