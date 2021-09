Velofahrerin im Kreisel angefahren

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch um 13.10 Uhr auf der Ringstrasse in Chur in Richtung Kreisel Ring-/Pulvermühlestrasse unterwegs gewesen. Als er in den Kreisel einfuhr, kollidierte er mit einer 46-jährigen Velofahrerin. wie die Stadtpolizei mitteilte, wollte sie auf der Pulvermühlestrasse in Richtung Rossboden weiterfahren.