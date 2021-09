Lieferwagen prallt in Leitplanke und kollidiert mit Mauer

Am Montag um 10 Uhr ist ein Chauffeur auf der Hauptstrasse in Champfèr in Richtung St. Moritz gefahren. In einer Linkskurve vor Champfèr prallte sein Lieferwagen in eine Leitplanke. Daraufhin überquerte das Fahrzeug beide Fahrspuren, kam von der Strasse ab und kollidierte mit einer Stützmauer.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, brachte die Ambulanz den mittelschwer verletzten Mann ins Spital Oberengadin nach Samedan. Am Lieferwagen entstand Sachschaden von über 15'000 Franken. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (so)