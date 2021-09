Auto überschlägt sich und stürzt Hang hinunter

Am Sonntag, kurz vor 15.30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer zusammen mit einem 18-jährigen Beifahrer und einem weiteren 17-jährigen Mitfahrer auf der Ausserheizenbergstrasse von Sarn talwärts in Richtung Cazis. In einer Linkskurve im Gebiet Collers geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen über den Strassenrand hinaus. Das Auto überschlug sich und stürzte den Hang hinunter. Nach rund 80 Meter kam das Auto auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war das totalbeschädigte Auto nicht mehr fahrbar und musste in einer aufwendigen Aktion geborgen werden. Alle drei Insassen haben sich leicht verletzt und konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die Ambulanz brachte sie anschliessend ins Spital Thusis. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.