Töfffahrer verletzt sich bei Selbstunfall mittelschwer

Der 24-jährige Töfffahrer ist am Samstagnachmittag auf der Nationalstrasse von Tiefencastel bergwärts in Richtung Bivio unterwegs gewesen. Unterhalb vom Staudamm Marmorera stürzte er in einer Rechtskurve, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linksseitigen Leitplanke. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit.