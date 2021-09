Velofahrer verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

In Müstair kam es am Donnerstagabend auf der Ofenbergstrasse zu einem Unfall. Ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer war in Richtung Dorfzentrum unterwegs, als er auf das Trottoir zu seiner Rechten stürzte. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, trug der Mann zwar einen Helm, verletzte sich beim Sturz aber trotzdem schwer am Kopf.