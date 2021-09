Über drei Meter in die Tiefe gestürzt

Im Oberengadin ist es am Mittwoch um 16.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fiel in Champfèr ein 61-jähriger Portugiese auf der Höhe des ersten Stockes von einem Gerüst. Er war zusammen mit einer Arbeitskollegin mit Dachdeckerarbeiten an einem Haus beschäftigt.