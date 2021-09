Kind bei Sturz von Balkon schwer verletzt

Ein sechsjähriger Junge stürzte am Montagabend in Igis aus noch ungeklärten Gründen rund zehn Meter vom Balkon des vierten Stockes über ein Vordach und anschliessend auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung hinunter. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen. Nachbarn betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettung Chur. Der Junge und seine unter Schock stehende Mutter seien mit je einer Ambulanz ins Kantonsspital Graubünden überführt worden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt, wie es zu dem Sturz des Jungen gekommen ist. (so)