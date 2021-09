Autofahrerin kollidiert in Bad Ragaz mit Töfffahrer

Kurz vor 6.20 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Rheinaustrasse ein Unfall. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, verliess eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto die Autobahn A13 in Richtung Industriestrasse. Als sie die Industriestrasse überqueren wollte, kollidierte sie mit einem 58-jährigen Töfffahrer, der auf der Industriestrasse in Richtung Fläsch unterwegs war.