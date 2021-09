Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Kreisel

Kurz vor 15 Uhr am Sonntag war ein Velofahrer auf der Felsenaustrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als er sich im Kreisverkehr auf der Ringstrasse befand, fuhr ihn ein 31-jähriger Autofahrer an. Dieser war auf der Ringstrasse in Richtung Masans unterwegs, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.