Auto stürzt 70 Meter in die Tiefe

Kurz nach 17 Uhr waren am Sonntag ein 31-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau auf einer Bergstrasse in Richtung Alp Ozur unterwegs. Ihr Auto geriet dabei links von der Strasse ab. In der Folge überschlug es sich mehrmals über eine Strecke von rund 70 Metern, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Schliesslich sei es auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Das Auto habe automatisch einen Alarm bei der Einsatzleitzentrale er Kantonspolizei Graubünden ausgelöst.