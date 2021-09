Vermisste Frau ist wohlbehalten zurück bei ihrer Familie

Eine 91-jährige Deutsche war am 11. September letztmals in Davos Dorf gesehen worden. Eine grossflächige Suchaktion mit Unterstützung durch Mitglieder der Alpinen Rettung Graubünden, Helikopter der Rega, Angehörige, Privatpersonen sowie der Kantonspolizei Graubünden und einem Personenspürhund blieb erfolglos, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ein Hinweis aus der Bevölkerung ergab, dass die betagte Frau beim Bahnhof Davos Wolfang in den Zug in unbestimmte Richtung eingestiegen sei. Kurz vor 22 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale in Chur eine Meldung ein, dass eine verwirrte Dame am Bahnhof Chur angetroffen wurde. Die Frau konnte durch die Kantonspolizei Graubünden in gutem gesundheitlichen Zustand zur Familie nach Davos gebracht werden.