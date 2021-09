Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Chur

Es war kurz vor 17 Uhr am Freitag, als es in Chur an der Tittwiesenstrasse, auf der Höhe Belmontstrasse, zu einer Kollision kam. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, war ein 34-jähriger Autofahrer von der Ringstrasse kommend über die Tittwiesenstrasse in Richtung Giacomettistrasse unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 58-jährige Autofahrerin Parklätze an der Seite der Tittwiesenstrasse über die Gegenfahrbahn verlassen. Die zwei Autos kollidierten.

Das Auto des 34-Jährigen rutschte noch weiter in ein parkiertes Auto. Wie es heisst, wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Sie wurden mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. An den Autos entstand Sachschaden und zwei mussten abgeschleppt werden. (so)