Viel Blechschaden und ein entzogener Ausweis

Gut fünf Stunden später ereignete sich an der Masanserstrasse ebenfalls ein Selbstunfall. Der Lenker, ein 22-jähriger Mann, war auf der Ringstrasse unterwegs. Als er links in die Masanserstrasse einbiegen wollte, geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus auf das Trottoir. Dort kollidierte er heftig mit einem Baum, wie aus der Mitteilung der Stadtpolizei Chur hervorgeht. Das Auto kam nach 70 Metern zum Stillstand. Beim Mann seien eine Blut- und Urinprobe angeordnet worden, so die Stadtpolizei weiter. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Der Lenker und die Insassen verletzten sich beim Unfall nicht. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. (so)