Töff kollidiert mit Lastwagen - die Polizei sucht Zeugen

Ein 49-jähriger Töfffahrer fuhr am Donnerstag von Fideris Station auf der Nationalstrasse in Richtung Küblis. Nach der Ortschaft Äuli kollidierte er um 12.20 Uhr in einer Rechtskurve mit einem Lastwagen. Wie die Kantonspolizei Grabünden mitteilt, verletzte sich der Töfffahrer dabei schwer. Die Rega brachte den Mann ins Kantonsspital nach Chur.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Polizeistützpunkt Prättigau in Klosters (Telefon 081 257 76 50) zu melden. (so)