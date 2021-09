Streit artet aus, nun sucht die Polizei nach Zeugen

Eine 32-jährige Frau hat sich am Freitagabend gemeinsam mit einem 40-jährigen Bekannten auf der Raststätte Heidiland aufgehalten. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, soll es im Verlaufe des Abends zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Der Mann verletzte dabei die Frau.

Gemäss ersten Erkenntnissen trug sich das Geschehen zwischen 19 und 22 Uhr im Bereich der Lastwagenparkplätze zu. Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich an den Polizeistützpunkt Montalin in Landquart unter der Nummer 081 257 66 60, zu wenden. (so)