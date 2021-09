Töfffahrer kollidiert mit Leitplanke

Auf der Landwasserstrasse in Wiesen kam es am Samstag zu einem Selbstunfall. Ein 51-jähriger Töfffahrer war laut Kantonspolizei Graubünden gegen 15 Uhr von Schmitten in Richtung Davos unterwegs. Vor Wiesen sei er in einer Linkskurve gestürzt und kollidierte mit der Leitplanke.