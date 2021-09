Versuchtes Überholmanöver endet in Totalschaden

Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend, um 20.30 Uhr, auf der Malixerstrasse talwärts in Richtung Chur. Oberhalb des Holzlagerplatzes setzte sie zum Überholen eines Postautos an. Als sie bemerkte, dass ihr ein Personenwagen entgegenkam, versuchte die Lenkerin wieder hinter das Postauto einzubiegen, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. In der Folge des Manövers sei es aber zu einer frontal/seitlichen Kollision mit dem entgegenkommen Auto eines 64-jährigen Lenkers gekommen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch Abschleppdienste aufgeladen werden, wie es weiter heisst. (mas)