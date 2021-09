Auto wird von Wohnwagenrad getroffen

Ein 67-jähriger Autolenker fuhr am Dienstag kurz vor 15.30 Uhr in Mesocco auf der Nationalstrasse talwärts in Richtung Bellinzona. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Als er über die Brücke Quadinei fuhr, löste sich am angehängten Wohnwagen das linke Rad und kollidierte mit einem bergwärts fahrenden Auto eines 64-Jährigen.