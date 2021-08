Brand im Kellergeschoss löst in Chur Grosseinsatz aus

Kurz vor 12.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung über einen Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Belmontstrasse in Chur ein. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot auf und konnte den Brand löschen. Wie die Kantonspolizei schreibt, hat sie die Arbeiten vor Ort koordiniert. Unterstützt wurde sie von mehreren Patrouillen der Stadtpolizei Chur. Der entstandene Sachschaden kann gemäss Mitteilung noch nicht beziffert werden. Die Brandermittlungen laufen. (so)