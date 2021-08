Militärfahrzeug kollidiert mit Velo

Am Dienstag, nach 14.15 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Angehöriger der Schweizer Armee mit einem Geländewagen in Maienfeld den Schlangenweg bergwärts. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-jährige Velofahrerin dieselbe Strasse talwärts. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden kam es in einer unübersichtlichen Kurve zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Die Frau verletzte sich dabei mittelschwer und wurde von der Ambulanz ins Kantonsspital Graubünden gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.