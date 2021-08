Verletzte und Totalschäden bei Unfall

Am Sonntag fuhr ein 18-jähriger Automobilist von Domat/Ems auf der Italienischen Strasse in Richtung Reichenau. Aus der Gegenrichtung nahte ein 47-jähriger Autolenker. Um 17.30 Uhr stiessen die beiden Autos auf der Verzweigung zusammen, wobei sich beide Autofahrer leicht verletzten, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Beide Männer wurden von einem Ambulanzteam der Rettung Chur betreut. Der 47-Jährige wurde zudem ins Kantonsspital Graubünden transportiert.