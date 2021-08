Mehrere Verletzte und grosser Sachschaden bei Frontalkollision

Um 11.42 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer von Mesocco kommend auf der A13 in Richtung San Bernardino unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam der Mann unterhalb von Pian San Giacomo aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 45-jähriger Autofahrer entgegen. Zwischen den beiden Autos kam es zu einer heftigen Frontalkollision. Ebenfalls in den Unfall verwickelt war ein 27-jähriger Autofahrer, der unmittelbar hinter dem korrekt fahrenden Auto unterwegs war.