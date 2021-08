In steile Böschung geraten: Kleinbus überschlägt sich und prallt in Baum

Zwei Erwachsene und fünf Kinder sassen im Kleinbus, der auf einer Waldstrasse von Le Prese in Richtung der Maiensäss-Siedlung Munt Salina unterwegs war. Der 34-jährige Lenker des Autos geriet in eine direkt an die Fahrbahn angrenzende steil abfallende Böschung, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. In der Folge überschlug sich der Kleinbus seitlich und kam an einem tiefer gelegenen Baum zum Stillstand.